Inzaghi furioso contro il Var:”Episodio di cui si parlerà molto in futuro”

Il Milan sfiderà domani sera la Roma ed avrà la grande occasione di allungare ulteriormente sui cugini dell’Inter.

I nerazzurri, infatti, hanno interrotto il loro rullino di marcia con il pareggio di quest’oggi contro il Monza per 2-2, con il gol decisivo di Caldirola nei minuti di recupero. Ha fatto molto discutere il gol annullato ad Acerbi a metà secondo tempo, che avrebbe indirizzato la gara sul risultato di 1-3. Questo episodio che ha scatenato l’ira di Simone Inzaghi, frustrato nell’aver subito un’ingiustizia.

Dichiarazioni Inzaghi

Inzaghi a Dazn: “Fischio assolutamente inesistente”

Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Dazn dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi a partita finita.

Sull’episodio: “Dopo 5 anni di var ci hanno annullato un gol regolare, il fischio non esiste. Questo episodio ci ha fatto molto male e tolto la vittoria, sono convinto che se ne parlerà molto in futuro. Per quanto riguarda la partita questo pareggio ci rallenta ma non ci deve abbattere. Ogni due o tre anni può capitare un episodio in cui ti viene tolta una vittoria acquisita”.

Sul gol subito: “Non possiamo subire un gol del genere ma è stato comunque condizionato dall’errore dell’arbitro”.

Sulla rincorsa Scudetto: “Siamo l’Inter e dobbiamo sempre aspirare al massimo, questo è un pareggio inaspettato: d’ora in poi guarderemo partita per partita”.