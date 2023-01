Calciomercato Milan, super colpo a parametro zero dalla Premier: la notizia dall’Inghilterra

Il Milan deve smaltire al più presto la delusione di ieri sera. Nonostante l’uscita prematura dalla Coppa Italia, Leao e compagni devono continuare a credere nella rimonta Scudetto e preparare al meglio la doppia sfida contro il Tottenham.

Con il mercato aperto, Maldini e Massara studiano potenziali profili per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Jorginho a parametro 0

Dall’Inghilterra: Maldini punta Jorginho a parametro 0

Secondo quanto riportato dal Telegraph la società rossonera sarebbe interessata alla firma di Jorginho a parametro 0.

Il centrocampista italiano andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno ed il prolungamento sembra tutt’altro che scontato. Nonostante la fascia di capitano in assenza di Azpilicueta, Todd Boehly avrebbe deciso di concentrare gli sforzi principali del club su altri due rinnovi: ovvero Kanté e Mount. Anche con il rinnovo di Bennacer che dovrebbe formularsi nelle prossime ore, Maldini vede nel centrocampista della Nazionale un profilo in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra.

Rimangono da battere la concorrenza di Napoli e Juventus, che potrebbero interessarsi all’acquisto del giocatore.