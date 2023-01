Calciomercato Milan, sirene estere per il giovane talento!

Novità di mercato in casa Milan a proposito di uno dei prospetti più interessanti dei rossoneri. Come riportato da Sky Sport due squadre svizzere, Young Boys e Basilea, avrebbero effettuato dei sondaggi per l’attaccante del Milan, Marko Lazetic.

Il serbo classe 2004, che di ruolo fa l’attaccante, potrebbe così lasciare il club già nella finestra di gennaio, in via temporanea o definitiva.

Paolo Maldini e Frederic Massara in passato hanno speso grandi parole nei confronti del ragazzo, che gode della fiducia della società, ed è così facile immaginare come possa fare gola a diversi club.

Lazetic mercato milan talento

Lazetic: l’identikit del giovane talento

Il diciannovenne serbo è dotato di un ottima struttura, con ben 192 centimetri d’altezza ed infatti fa della forza fisica abbinata ad un’ottima tecnica un suo punto di forza.

Lazetic è cresciuto calcisticamente nella Stella Rossa di Belgrado, uno dei migliori settori giovanili d’Europa. Ora dal mercato le voci lo legano a due club svizzeri, pronti a fargli trovare più spazio in un campionato maggiore.

Enrico Tiberio Romano