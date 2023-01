In Austria e Svizzera mercato ancora aperto: il Milan fiuta il colpo in uscita!

Quando in Italia il calciomercato ormai è chiuso, per il Milan è definitivamente arrivato il momento di voltare pagina per tornare ad essere la squadra che fino a qualche tempo fa entusiasmava tifosi e addetti ai lavori.

Approfittando di alcuni mercati esteri che resteranno aperti ancora per un po’, i rossoneri potrebbero però piazzare un colpo in uscita.

Lazetic uscita Milan

Lazetic-Milan, possibile addio: Austria e Svizzera le ipotesi

Arrivato in Italia esattamente un anno fa, Marko Lazetic ha faticato a trovare spazio nel Milan. Troppo alto lo standard di prestazioni tenuto da Olivier Giroud, troppo basso il carico di esperienza in favore del centravanti serbo.

Per Lazetic due sole presenze in rossonero: poco o niente per un ragazzo che ha appena compiuto 19 anni ed ha un assoluto bisogno di giocare e mettere minuti nelle gambe e nella testa.

Per questo motivo il Milan sta provando a piazzarlo. Secondo quanto riporta Sky Sport, le destinazioni più probabili sono il campionato austriaco o quello svizzero. L’operazione potrebbe concretizzarsi a breve visto che in Austria il mercato chiude il 6 febbraio mentre in Svizzera addirittura il 15 del prossimo mese.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI