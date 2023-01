Incubo infortuni per il Milan: un titolarissimo di Pioli costretto al cambio!

Primi venti minuti horror per il Milan di Stefano Pioli all’Olimpico nel big match contro la Lazio.

I biancocelesti sono infatti passati in vantaggio dopo pochissimo tempo grazie al gol di Sergej Milinkovic Savic, e dal momento del gol il Milan non è riuscito ad accennare una reazione.

Il piano partita si è complicato maggiormente per il tecnico di Parma poiché è stato costretto a rinunciare a Fikayo Tomori.

Tomori Infortunio Lazio

Il centrale inglese stava disputando una partita tutt’altro che entusiasmante con diversi errori in difesa ed ora ci sono anche dei problemi fisici per lui.

Tomori ha dovuto abbandonare il campo per un problema alla coscia, e nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami di rito.

Al suo posto è entrato Simon Kjaer che ha avuto pochissimo tempo per scaldarsi.

Il Milan ha bisogno di una forte scossa per per poter riaprire la partita.

In questo momento la squadra di Pioli sembra in completo affanno e proprio non riesce ad uscire da questo brutto periodo iniziato con il pareggio in casa con la Roma.

L’inglese si aggiunge alla lista degli indisponibili insieme a Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Ballo-Touré e Theo Hernandez

Andrea Mariotti