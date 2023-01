Lazio-Milan, Sarri recupera tre infortunati: saranno subito titolari!

In vista della prossima sfida di campionato tra Lazio e Milan, Maurizio Sarri potrà contare sui rientri di tre titolari.

Le due squadre si affronteranno martedì sera allo Stadio Olimpico, in quello che sarà l’ultimo big match del girone di andata. A solo una gara dal giro di boa di questa Serie A 2022/2023, l’umore nei rispettivi ambienti risulta parecchio differente.

I biancocelesti hanno infatti ricominciato dopo la sosta per i Mondiali con una deludente sconfitta sul campo del Lecce e con un pareggio casalingo contro l’Empoli (in entrambi i casi, subendo una rimonta da situazioni di vantaggio). Gli uomini di Maurizio Sarri, però, hanno ritrovato fiducia nei propri mezzi grazie alle ultime due vittorie contro Sassuolo e Bologna (in Coppa Italia).

Il Diavolo, viceversa, ha trionfato nel primo incontro del 2023 contro la Salernitana, per poi entrare in piena crisi nei match successivi contro Roma, Torino e, infine, la pesante sconfitta in Supercoppa contro l’Inter.

Lazio-Milan: Sarri recupera Provedel, Marusic e Casale, ma non Immobile

Il Milan lotterà, dunque, per invertire questa tendenza negativa. La Lazio, dal canto suo, vorrà provare a confermare la striscia positiva, anche se dovrà fare a meno del proprio bomber Ciro Immobile.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il capitano biancoceleste non riuscirà a rientrare tra i convocati di Sarri. Quest’ultimo, però, potrà quantomeno consolarsi con i recuperi di ben tre titolari in difesa: Provedel, Marusic e Casale hanno infatti recuperato dai rispettivi problemi fisici e potranno essere schierati regolarmente dal primo minuto.

Ruggero Gambino