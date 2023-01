Cambia tutto a sorpresa per Leao? Potrebbe non bastare l’accordo per il rinnovo, il motivo

Rafael Leao è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan. L’ottimismo regna sovrano per quanto riguarda l’accordo per il prolungamento, mai così vicino quanto ora.

In ogni caso, le big (soprattutto di Premier) continuano a manifestare il proprio interesse per l’asso portoghese, nonostante il rinnovo sia cosa ormai quasi fatta.

Calciomercato Milan, Chelsea e United vigili su Leao: la situazione

A fare il punto della situazione è il quotidiano La Repubblica, secondo cui l’eventuale rinnovo tra il Milan e Leao potrebbe non bastare per respingere l’offensiva di club come il Chelsea e il Manchester United.

“Il Chelsea può rilanciare”, fa sapere il giornale, che ribadisce come i due club siano “decisi al nuovo assalto per l’estate”.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Intanto, le parole di ieri di Paolo Maldini sul portoghese lasciano trasparire tutta la buona volontà di rinnovare:

“Ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell’ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose: la nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia. Noi quest’anno abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base di giocatori, costruita con la prima campagna acquisti del 2019 e hanno rinnovato praticamente tutti. C’è da dire che tutti quelli che volevano rinnovare hanno rinnovato”.