Leao, il Milan vuole accelerare sul rinnovo: tre top club europei alla porta

Il Milan di Stefano Pioli riprende la propria corsa verso lo scudetto nel miglior modo possibile: vincendo. I rossoneri hanno riaperto campionato di Serie A con una prestazione di grande livello a Salerno, superando la squadra di Davide Nicola per 2 a 1.

Tra i protagonisti non poteva mancare di certo l’esterno portoghese, Rafael Leao, autore del gol del momentaneo 1 a 0 rossonero. Il numero 17 è stato bravissimo a sfruttare un lancio in profondità di Tonali. Adesso i tifosi del Milan aspettano solo un’altra giocata dall’ex Lilla: la firma sul contratto.

FOTO: Getty – Rafael Leao

Sirene dall’esterno per Leao

Secondo Repubblica, oltre al Real Madrid, anche il Chelsea e il Newcastle sono interessati al gioiello del Milan. Dunque la società vuole accelerare i tempi per continuarsi ad assicurare le prestazioni sportive del classe ’99.

Una trattativa di certo non facile che però il club rossonero è chiamato a gestire tale situazione. Quest’ultima rischia di complicarsi ulteriormente per via del forte interesse di top club europei. Uno stallo che di certo non fa piacere ai supporters rossoneri.

Lorenzo Golino