Chiedono di Leao: Pioli fa chiarezza e svela il motivo della panchina

Intervistato ai microfoni di SkySport, Stefano Pioli ha parlato pochi minuti prima dell’inizio di Milan-Sassuolo.

Il tecnico rossonero ha spiegato in primis la scelta legata all’esclusione di Rafa Leao, per poi spendere due parole sul momento della stagione e su De Ketelaere.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Leao Pioli Milan

Panchina per Leao, Pioli fa chiarezza: il motivo della scelta

SU LEAO: “Scelta dettata dalle condizioni, Rafa ha giocato tanto nelle ultime settimane. Forse ha perso un po’ di brillantezza ma è un giocatore importante per noi, non lo potrà essere dal primo minuto ma sicuramente a partita in corso“.

SU DE KETELAERE: “Charles è in crescita, ha le qualità e le caratteristiche per essere decisivo nella nostra fase offensiva. Ci aspettiamo di essere padroni del campo, con la possibilità di creare tante opportunità”.

BIVIO DELLA STAGIONE?: “Deve essere la partita della ripartenza, per voltate pagina. Noi vogliamo vincere, su questo nessun dubbio, Dobbiamo fare una partita energica e di qualità”.