Baroni: “Il Milan ha dei giocatori che sono in grado di farlo!”

Grandissima partita del Lecce che ferma il Milan sul 2-2. Nel post partita ha parlato anche l’allenatore dei giallorossi Baroni: queste le sue parole a DAZN.

Lecce Milan Baroni

SULLA PARTITA – “Faccio i complimenti al pubblico e ai miei giocatori ma soprattutto a quelli che stanno giocando meno. Il nostro pubblico è straordinario perché ci seguono in tanti anche fuori casa. Vogliamo costruirci un’identità di gioco e di idee. In casa abbiamo avuto difficoltà a fare punti per sfortuna e per qualche episodio. Vincere per il Lecce in Serie A è complicato: lo abbiamo visto anche oggi. Non sono deluso ma sul 3-0 saremmo stati più sicuri. Dobbiamo giocare con questo tipo di intensità e di ritmo. Non voglio dare alla squadra un input dove dobbiamo difenderci, portare quei giocatori vicino alla nostra area è pericoloso ovviamente. Gli dico di pressare alto e essere aggressivi“.

SUL MILAN – “Il Milan ha dei giocatori davanti che sono in grado di trovare le giocate. Sono contento però della prestazione della squadra”.

SUI SINGOLI – “Pearson è un ragazzo molto interessante e ci sono dei ragazzi che stanno facendo molto bene. Per Colombo era una partita importante: gli ho detto che si doveva divertire. Gonzalez? È un ragazzo che non aveva mai giocato nei professionisti e quest’anno ha avuto un impatto importante: quando avrà qualche chilo in più avrà un futuro importante”