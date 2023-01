Baschirotto svela il retroscena su Giroud: il difensore è stato aiutato da un compagno di squadra

Pareggio amaro per il Milan di Pioli che non va oltre il 2-2 contro il Lecce al Via Del Mare. Approccio completamente sbagliato dei rossoneri che vanno sotto 2-0 all’intervallo con l’autogol di Theo, poi sostituito, e il gol di Baschirotto. Nel secondo tempo è andata molto meglio al Milan che però non è riuscita a ribaltarla: non sono bastati i gol di Leao e Calabria. Nel post partita ha parlato proprio l’autore del 2-0 a DAZN, Federico Baschirotto.

Lecce Milan Baschirotto (Getty Images)

Lecce-Milan, le parole di Baschirotto

Il centrale giallorosso ha svelato di aver studiato bene gli attaccanti del Milan insieme a Umtiti e alla fine i tanti video hanno pagato.

“Abbiamo visto tanti video in settimana su come si muovevamo gli attaccanti del Milan, alla fine li abbiamo arginati bene. Umtiti conosceva Giroud e mi ha aiutato tanto. Quando entro in campo mi diverto, sono un bambino al parco gioco e ogni pallone che tocco è una gioia incredibile. Ho trovato la grinta che ci può essere sia nelle categorie inferiori che in A, la porto sempre con me. Vengo dal basso e ogni anno è stato sempre un valore aggiunto il pubblico”.