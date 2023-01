Il Milan rimonta il Lecce, ma non trova i tre punti: il Napoli si allontana sempre di più

Il giorno dopo la roboante vittoria del Napoli sulla Juventus per 5-1, il Milan aveva l’obbligo di vincere contro il Lecce per non perdere il distacco dal primo posto e sorpassare la Juve in classifica.

Il Milan ha effettivamente sorpassato la Juve in classifica, ma i rossoneri non sono andati oltre il pareggio per 2-2 contro i pugliesi: adesso il primo posto del Napoli è lontano nove punti.

Lecce Milan (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Lecce Milan, i rossoneri non vanno oltre al pareggio

Inizio gara da horror per il Milan che dopo 3 minuti va sotto a causa di un’autorete di Theo Hernandez: errore grossolano di Kalulu in difesa che regala palla a Di Francesco da dove nasce l’autogol di Theo.

Il Lecce sfiora il raddoppio più volte e al 23′ è Baschirotto a trovare la rete del 2-0 dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

Negli spogliatoi Pioli richiama i suoi e butta nella mischia Dest e Messias al posto di Theo e Saelemaekers. Nella ripresa è un altro Milan.

I rossoneri accelerano e al 58′ Rafa Leao batte Falcone e riapre la partita. Il Milan non molla e al 71′ trova anche il pareggio con capitan Calabria che si era spinto in avanti.

Nel finale prevale la stanchezza ed entrambe le squadre hanno la possibilità di segnare il gol decisivo, ma la gara finisce con il risultato di 2-2, il secondo consecutivo per il Milan.