“Se segno al Milan esulto?”: la risposta di Colombo fa impazzire i tifosi rossoneri

Manca poco alla sfida di Serie A tra Lecce e Milan, partita importante per il Diavolo che dovrà rimanere in scia di Juve e provare ad accorciare sul Napoli. La partita sarà importante anche per Lorenzo Colombo, attaccante ex Milan, ora in forza al Lecce.

Lecce-Milan, parla Colombo

L’attaccante dei giallorosso ha parlato ai canali ufficiali del club pugliese, raccontando cosa significa per lui questa sfida. Colombo ha parlato del suo legame con il Milan: “È una partita che pesa a livello personale. Però voglio fare bene, come sempre. Se dovessi segnare non esulterei“.

FOTO: Getty – Colombo-Milan-Europa League

Colombo ha poi parlato del campionato del Lecce: “Stiamo facendo un ottimo campionato. Il gruppo è la nostra forza. Ma la stagione è lunga, non vogliamo accontentarci. Volevo dimostrare di meritare la Serie A, ci sto riuscendo”.

In chiusura Colombo ha parlato del rapporto speciale creatosi con Baroni e Ceesay: “Mister Baroni è stato fondamentale per la mia crescita: ha sempre creduto in me, è una fortuna lavorarci insieme. Invece con Assan mi trovo bene ed in campo credo si noti”.