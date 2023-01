Pioli non si nasconde: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto”, poi la frase a sorpresa sul Napoli

Il Milan fermato dal Lecce al Via Del Mare. Leao e Calabria nel secondo tempo non sono bastati alla squadra di Pioli. Proprio l’allenatore rossonero ha parlato nel post partita a DAZN.

Lecce-Milan, le parole di Pioli

SULLA PARTITA – “Nel primo tempo abbiano sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Poi abbiamo avuto una buona reazione. La finale con l’Inter? Non ha influito perché venivamo da due non vittorie. Mi aspettavo approcciassimo la partita in un modo migliore. Dobbiamo avere la lucidità per tenere meglio il campo. Theo? Ho cercato di far dei cambi per migliorare il fioco sulle fasce per questo ho tolto lui e Saelemaekers“.

SULLO SCUDETTO – “Credo sia sempre molto difficile se la squadra è troppo preoccupata o leggera. Se sei preoccupato ti prepari nel modo più accurato possibile. Purtroppo abbiamo sbagliato l’impatto. È vero, poi, che siamo in linea con i risultati dell’anno scorso ma stiamo ottenendo meno di quanto volevamo. Certi errori banali ti compromettono le partite. Dobbiamo pensare a recuperare i nostri principi di gioco più che al Napoli“.

SUI SINGOLI – “Sapevo potevamo ribaltare la partita ma non ci siamo riusciti. Origi doveva prendere la posizione di Brahim in fase difensiva e lavorare su Hjulmand ma poi loro ci hanno pressato alti. Si può giocare con la coppia d’attacco pesante ma basta avere la disponibilità. Sono preoccupato anche quando vinciamo: dobbiamo, però, affrontare nel miglior modo possibile anche la finale con l’Inter. Giroud stanco? Non mi sembra. Spero di recuperare anche Rebic per la finale e spero presto anche Zlatan. Al completo siamo tutti più forti e convinti”