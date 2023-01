Lecce-Milan, Pioli ha scelto il sostituto di Tonali: le ultime

Pessimo inizio di 2023 per il Milan di Stefano Pioli che, dopo una sofferta vittoria contro la Salernitana all’Arechi, è inciampata prima in casa contro la Roma, fermandosi sul 2-2, e per ultimo il clamoroso tonfo in Coppa Italia contro il Torino di Juric, rimasto anche in 10 per gran parte della partita.

Per quanto riguarda la questione rinnovi, invece, i tifosi possono dormire sogni tranquilli, almeno per quanto riguarda il futuro di Bennacer.

Infatti l’algerino ha da pochissimo rinnovato fino al 2027, discorso diverso invece per Leao, sul quale si fanno insistenti voci dalla Premier League.

Aster Vranckx of AC Milan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Pioli, però, deve pensare al campo e domenica i rossoneri andranno in scena al Via del Mare di Lecce con qualche assente in più rispetto alle ultime partite.

Secondo quanto riferisce Sky in mezzo al campo si rivedrà Ismael Bennacer insieme ad Aster Vranckx.

Sarà lui il sostituto di Sandro Tonali, dato che non sarà a disposizione in quanto squalificato.

Queste le parole di Pioli sul centrocampista in conferenza stampa: “Aster è un ragazzo con ottime qualità e si sta inserendo bene all’interno del gruppo. Avrà la possibilità di mettere in mostra le sue caratteristiche. Domani schiererò la formazione migliore possibile in campo”.