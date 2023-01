Milan sottotono nel primo tempo: l’hanno fatto Maldini e Massara all’intervallo!

In questo momento si sta giocando la finalissima di Supercoppa tra Milan e Inter, nell’insolita cornice del King Fahd Stadium di Riad, capitale dell’Arabia Saudita. Il match tanto atteso assegnerà il primo trofeo della stagione.

Durante la prima frazione di gioco si è assistito ad una manifesta superiorità dei nerazzurri sotto ogni punto di vista, non a caso guidano il punteggio 2-0, grazie alle marcature di Edin Dzeko e Fedrico Dimarco, al minuto 10 e 21 del primo tempo.

Milan sotto 2-0, Maldini e Massara incoraggiano la squadra all’intervallo

Durante l’intervallo, come riferito dal bordocampista di Mediaset Claudio Raimondi, Maldini e Massara sono scesi negli spogliatoi per cercare di caricare la squadra in vista della seconda frazione di gioco.

Maldini-Massara-Intervallo-Supercoppa

Un ulteriore segnale della vicinanza della dirigenza alla squadra, il loro supporto può essere fondamentale per recuperare il match, infondere fiducia a tutta la squadra in un momento difficile come questo, e provare a portare a casa il primo trofeo della stagione.

Giuseppe Esposito