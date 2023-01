Incredibile paragone di Mancini: “De Ketelaere è come De Bruyne”

Dopo la grande cavalcata scudetto dello scorso anno quest’anno il Milan, secondo in classifica ad otto lunghezze dal Napoli, ha riscontrato qualche difficoltà in più rispetto allo scorso campionato.

I tanti infortuni e questo inizio di stagione anomalo, hanno rallentato il cammino dei ragazzi di Stefano Pioli il quale però, ha sempre affermato di essere fiducioso in vista della ripresa del campionato.

Grazie alla sosta, Pioli ha potuto lavorare in maniera più continua e concreta sull’aspetto sia tattico che psicologico con diversi ragazzi della rosa: tra questi c’è sicuramente Charles De Ketelaere, che fino a questo momento ha deluso un po’ le aspettative.

Charles De Ketelaere (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Mancini su De Ketelaere: “Lo vedo in questo ruolo, ha bisogno di tempo”

Giunto questa estata al Milan per una cifra leggermente superiore ai 30 milioni di euro, il giocatore non ha fin qui entusiasmato particolarmente, ancora non si è ben ambientato e soprattutto non riesce a trovare la giusta posizione in campo.

Proprio del giovane giocatore belga, autore anche di un Mondiale al di sotto delle aspettative con soli 20 minuti giocati, ne ha parlato il ct della nazionale Roberto Mancini in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Di seguito le parole del tecnico:

“È molto forte. Ma è giovane, dunque gli serve tempo, ed è un belga, ha bisogno di ambientarsi. Pensate al primo De Bruyne al Chelsea: sembrava non sapesse giocare a pallone. Può fare anche il falso nove, ma mi sembra più una mezzala d’attacco”.

Achille Strombetta