Massara, conferme sul gradimento della Juve: “È testa a testa con un altro ds”

Continua il momento no del Milan allenato da Stefano Pioli che, dopo il pareggio maturato ieri pomeriggio contro il Lecce, si allontana sempre di più dalla vetta.

Il Napoli capolista viaggia a vele spiegate, soprattutto dopo l’ultima roboante vittoria ai danni della Juventus, e non sembra aver intenzione di fermarsi.

Calo inspiegabile della formazione rossonera che, anche a causa dello scarso inserimento dei nuovi arrivati, non riesce ad ingranare la marcia in campionato.

Massara-Milan, futuro incerto: la Juventus pressa

Il principale imputato dell’insuccesso di questo mercato (oltre a Paolo Maldini) è senza dubbio Frederic Massara che, come se non bastasse, non è certo di una sua permanenza nella dirigenza del Milan.

Il motivo? Non si tratterebbe di una mozione di sfiducia dei piani alti della società rossonera, anzì. È il pressing della Juventus a far tentennare il direttore sportivo.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un nuovo ds per sostituire l’uscente Cherubini, e i principali indiziati sarebbero Massara e Giuntoli.