Calciomercato Milan, la strategia di Maldini per rinforzare l’attacco

Il mercato invernale del Milan sembra essersi già chiuso. L’unico colpo in entrate porta il nome di Denis Vasquez, portiere colombiano arrivato nelle scorse settimane alla corte di Pioli.

Il Milan, in effetti, è lo stesso dello scorso anno con un Kessiè in meno. Nessuno dei nuovi acquisti ha soddisfatto completamente le aspettative della dirigenza che aveva scelto la “linea verde” in estate.

Lo stesso tecnico del Milan ha ribadito come i veri rinforzi dei rossoneri saranno i giocatori che rientreranno dai vari infortuni.

Qualcosa, però, potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, molto dipenderà dall’esito della Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Olivier Giroud Milan

Vice Giroud, Maldini aspetta un’occasione di mercato

Il vero problema dei rossoneri, pare essere il reparto offensivo. Giroud ha 36 anni e il mondiale lo ha sfiancato, mentre Origi e Rebic sono alle prese con continui infortuni. Lazetic ha solo 18 anni e non sembra ancora pronto per prendersi il peso dell’intero attacco rossonero sulle spalle. Zlatan Ibrahimovic è ancora fuori per dei problemi al ginocchio. Lo svedese tornerà forse a febbraio, ma la carta d’identità recita comunque 41 anni.

La strategia di Maldini, dunque è quella di rivalutare la situazione nei prossimi giorni. Se si dovesse presentare un’opportunità, i rossoneri non si faranno cogliere impreparati e affonderanno il colpo.