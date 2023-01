Doppio no sul mercato incassato dal Milan: gli obiettivi

Il Milan, ormai da tempo, deve far fronte all’assenza di Mike Maignan. Il portiere francese è alle prese con un infortunio al polpaccio che lo sta tenendo ai box da mesi e che gli ha impedito anche di partecipare ai Mondiali in Qatar con la sua Francia.

quello che preoccupa maggiormente la dirigenza rossonera, però, è che il rientro di “Magic Mike” non è ancora stato definito. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, Maignan dovrebbe tornare disponibile verso fine febbraio, ma anche per questa data non c’è certezza.

Mike Maignan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Sostituto Maignan: doppio “no” per Sportiello e Sergio Rico

Per questo motivo, Paolo Maldini è al lavoro sul mercato per fornire a Stefano Pioli un portiere più affidabile di Tatarusanu.

I rossoneri hanno già chiuso per Davis Vasquez, ma la ricerca dell’ex bandiera rossonera non si è fermata.

Gli altri due nomi sul taccuino sono quelli di Marco Sportiello e di Sergio Rico.

Entrambe le situazioni di mercato, però, non sorridono al Milan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nella giornata di ieri, infatti, i rossoneri hanno incassato il rifiuto da parte del PSG alla richiesta di prestito per Sergio Rico.

La trattativa per Sportiello, invece, si è arenata subito dopo la richiesta da parte dell’Atalanta di 5 milioni di euro. La cifra, secondo la dirigenza rossonera, è troppo elevata.

Doppia doccia gelata dunque per il Milan che a metà gennaio non ha ancora trovato un sostituto affidabile per Maignan e il portiere francese continua a non dare garanzie dal punto di vista fisico.