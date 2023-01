ULTIM’ORA – Contatti in corso tra il Milan e l’agente di Zaniolo: i dettagli

Sono ore caldissime per il mercato del Milan. I rossoneri dopo alcune settimane da incubo, provano a risollevarsi rinforzando la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Negli ultimi giorni è esploso il caso Nicolò Zaniolo per la Roma. Il numero 22 della Roma, dopo i fischi ricevuti dai propri tifosi, ha chiesto la cessione alla società. Il fantasista, inoltre, non è stato convocato per gli ultimi due impegni della squadra giallorossa contro Spezia e Fiorentina.

Da quel momento sono diversi i club che si sono interessati a Zaniolo, con il Tottenham di Antonio Conte che sembrava in pole position.

Nelle ultime ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Paolo Maldini, infatti, sembra intenzionato a provare a strappare il talento classe ’99 alla Roma.

Zaniolo Milan (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Zaniolo-Milan: c’è l’offerta per il prestito!

Secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, infatti, sarebbero in corso dei contatti tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore. I rossoneri hanno presentato una prima offerta che prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Sempre secondo SkySport, il diritto di riscatto potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione del Milan alla prossima Champions League.

Domani sera, il Milan giocherà a Roma contro la Lazio e potrebbe rappresentare l’occasione giusta per discutere dell’affare anche con Tiago Pinto, ds della Roma.