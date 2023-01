Concorrenza dalla Premier League per l’obiettivo di mercato del Milan: rischio beffa!

Nella finestra di mercato invernale il Chelsea si aggiudica il ruolo da protagonista: i Blues hanno appena acquistato Mykhaylo Mudryk, ala sinistra dello Shaktar che ha dimostrato le sue doti balistiche nel palcoscenico della Champions League.

Con le sue giocate l’attaccante ucraino ha ingolosito diversi top club, anche italiani. Ad aggiudicarsi il giocatore, però, è stata la squadra inglese per 100 milioni di euro. L’arrivo del giocatore, però, mina le possibilità di gioco per Hakim Ziyech che ormai sembra sempre più in partenza.

FOTO GETTY – Ziyech Chelsea Calciomercato

Possibile nuova pretendente per Ziyech

Il marocchino ha giocato solo 14 partite fino ad ora, collezionando solo 5 titolarità. Così, dopo il rilancio durante Mondiale in Qatar con la sua nazione l’attaccante sembrerebbe motivato a cambiare aria per trovare maggiore continuità.

Secondo The Telegraph l’obiettivo del Milan è entrato nel mirino del Newcastle, insieme a Conor Gallagher e Ruben Loftus-Cheek, accendendo una sfida che potrebbe innescare un’asta che favoreggerebbe il Chelsea.

Al momento i rossoneri non sono intenzionati ad affondare il colpo, per questo continuano a monitorare la situazione.