Seedorf ricorda Vialli con un bellissimo messaggio: “Il Dio del calcio sta organizzando una partita importante”

La morte di Gianluca Vialli ha scosso tutto il mondo del calcio. Dopo una lunga battaglia con un tumore al pancreas, l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria si è spento questa mattina a Londra, dove era ricoverato da prima di Natale.

Nel corso della giornata sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di suoi ex compagni di squadra, allenatori, calciatori e non solo. Anche l’ex calciatore e allenatore del Milan, Clarence Seedorf, ha scritto un bellissimo messaggio sul proprio profilo Instagram.

Clarence Seedorf (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

Seedorf omaggia Vialli

Questo il messaggio dell’olandese per ricordare Gianluca Vialli.

“Sembra che il Dio del calcio stia organizzando una partita importante lassù, perché ha portato via anche @lucavialli, un altro grande del nostro mondo del calcio. Un gentiluomo, intelligente, positivo e con un grande cuore. Anche tu hai lottato con grande dignità ma ora hai la pace che meriti. Grazie per tutti i momenti passati assieme e grazie per quello che hai lasciato al mondo del calcio e oltre. Condoglianze alla famiglia e a tutti tuoi cari. Riposa in Pace caro Gianluca”.