Calciomercato, il calciatore allo scoperto: “Voglio andare al Milan!”

Una squadra cui puntare il Milan, ora rientrata nella lista dei desideri di Houssem Aouar. Una volontà, quella manifestata francese di poter vestire rossonero che, secondo quanto riportato anche da Calciomercato.com, sembrerebbe essere risultata ora piuttosto chiara. Che la richiesta del centrocampista del Lione abbia possibilità di essere accolta o meno, gli agenti si starebbero intanto muovendo su richiesta del giocatore per approfondire la questione con il Milan.

“Voglio andare al Milan“, avrebbe appunto affermato in modo convinto Aouar, richiedendo espressamente ai propri agenti di sondare il terreno in modo da avviare eventuali trattative con il club.

Nonostante non vi sia ancora alcuna circostanza certa in merito, il giocatore non dovrebbe in ogni caso dispiacere ai piani di Frederic Massara, viste evidenti qualità tecniche, resistenza e spiccata versatilità in campo.

Houssem Aouar (Getty Images)

Il Milan nei desideri di Aouar: i rossoneri devono però prima chiarire la questione Brahim Díaz

Il Milan resta così al momento tra le favorite per il classe ’98, incoraggiato anche da una tale presenza di connazionali in squadra. Tra le offerte realmente da considerare, sul piatto ci sarebbe del resto attualmente solo quella del Betis Siviglia, con una proposta di 5 anni di contratto e 2,5 milioni netti a stagione.

Da non sottovalutare anche un’ulteriore offerta all’orizzonte da parte della Roma, in contatto secondo le ultime notizie con la sua agenzia, la Stellar Group, vista forse anche la necessità per i giallorossi di sostituire Zaniolo.

Un giocatore, Aouar, da valutare certamente con attenzione per il Milan. Una decisione in merito non sarà comunque presa prima di aver chiarito il futuro di Brahim Díaz. In caso di una conferma dello spagnolo, per il francese non ci sarebbe infatti più posto in squadra.

Liliana Longoni