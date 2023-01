Attacco del futuro, il Milan punta due baby talenti: le ultime!

Ore frenetiche in casa Milan per quel che riguarda il calciomercato, con Hakim Ziyech e Nicolò Zaniolo sullo sfondo.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, sembrerebbe che entrambe le piste siano difficili da seguire, ma nei prossimi giorni, o addirittura nelle prossime ore, si saprà di più.

Nel frattempo, c’è da pensare anche al calcio giocato e per i rossoneri il periodo e tutt’altro che roseo.

L’inizio del nuovo anno racconta di un Milan lontano anni luce da quello apprezzato negli ulti due anni circa, c’è bisogno di cambiare il trend.

Tornando al mercato, la dirigenza rossonera non perde di vista le occasioni per il futuro e tra gli obiettivi concreti c’è quello di mettere mano all’attacco, considerando un Ibrahimovic non certo del ritorno in campo, ma anche se dovesse tornare bisogna fare i conti con la condizione fisica e l’età, e un Giroud che non può sobbarcarsi tutto il peso dell’attacco rossonero.

Milan, per l’attacco del futuro piacciono Osorio e Tzimas

Getty Images, Dario Osorio, Milan, calciomercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe sulle tracce di due attaccanti giovani e dal potenziale interessante.

Si tratta di Dario Osorio e Stefanos Tzimas. Il primo è un attaccante esterno cileno di 19 anni che gioca nell’Universidad de Chile e a ha già esordito in prima squadra.

Il secondo, invece, è greco e milita nel Paok, due anni più piccolo (17) ma anche lui con qualche presenza nella squadra “dei grandi”.