Milan, manovre importanti in attacco: nuovo nome dalla Serie A!

Il deludente pareggio di ieri contro il Lecce allontana il Milan dalla possibilità di confermarsi campione d’Italia. Con il Napoli a +9 ai rossoneri servirà una seconda parte di stagione senza sbavature.

Nel frattempo un occhio va sempre al mercato: i rossoneri studiano la strategia per il riscatto di Brahim Diaz e nel frattempo pensano a come rinforzare l’attacco.

Milan attacco Hojlund

Milan tra il rinnovo di Brahim e l’obiettivo Hojlund: le ultime

Il Milan, come sottolinea l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, è attivo su più fronti. Oltre al rinnovo di Leao, che resta l’obiettivo principale, i rossoneri studiano la strategia per il riscatto di Brahim Diaz.

La società è soddisfatta del rendimento dello spagnolo, ancora di proprietà del Real Madrid, ma vorrebbe riscattarlo ad una cifra inferiore rispetto ai 22 milioni pattuiti inizialmente.

Inoltre, in prospettiva prossima stagione, si pensa a come rinforzare l’attacco. Con Ibra quasi certo di dire addio a giugno, e Origi quasi sempre fuori per infortunio, urge trovare un’alternativa valida a Giroud. Tra i nomi sondati c’è proprio un francese, Kolo Mouani, che si è messo in evidenza nella finale del Mondiale contro l’Argentina. Ovviamente, visto l’exploit nella rassegna iridata, non sarà facile strapparlo all’Eintracht Francoforte.

L’altro nome arriva dalla Serie A: parliamo di Hojlund, arrivato in estate all’Atalanta per una cifra superiore ai 15 milioni di euro e che sta impressionando tutti nelle ultime partite. Anche quest’operazione si prospetta tutt’altro che semplice, ma il Milan dovrà fare uno sforzo per regalare a Pioli un attaccante di sicuro affidamento.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI