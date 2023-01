Milan-Inter, ancora un dubbio per Pioli per la Supercoppa: ballottaggio in difesa

Dopo gli ultimi risultati deludenti del Milan in Campionato, per la squadra di Stefano Pioli è giunto il momenti di concentrarsi solo sulla finale di Supercoppa Italia.

Quest’anno a giocarsi il primo trofeo dell’anno saranno proprio Milan ed Inter, sarà dunque derby in quel di Riyad.

La gara è in programma domani sera alle ore 20 e sarà possibile guardarla in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Milan Ballottaggio Supercoppa

Milan-Inter, ballottaggio in difesa per Pioli

Per quanto riguarda le formazioni, si sa, una finale è sempre delicata per un allenatore, che sicuramente non può permettersi di fare scelte sbagliate se vuole portare a casa il trofeo.

Stefano Pioli, sta valutando giorno per giorno i suoi giocatori, e secondo quando riportato da Sky Sport, il mister potrebbe schierare un 4-2-3-1:

Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud, All.



Rispetto alla gara di sabato contro il Lecce, a centrocampo torna Tonali, dopo aver scontato una squalifica. In difesa, invece, pare esserci un ballottaggio per una maglia da titolare tra Kjaer e Kalulu, al momento pare essere in netto vantaggio il danese.



Recuperato Rebic che però partirà dalla panchina.

Tatiana Digirolamo