Bennacer: “Dobbiamo tornare a vincere”, poi suona la carica per lo scudetto

Il Milan perde ancora punti in campionato e arriva il secondo 2-2 consecutivo dopo quello contro la Roma a San Siro. I rossoneri sono andati sotto addirittura per 2-0 grazie ad un grande Lecce; nel secondo tempo il Milan ha fatto molto meglio ed ha trovato il gol con Leao prima e con Calabria poi. Ora ci sarà la finale di Supercoppa contro l’Inter e poi si tornerà a giocare il campionato. Nel post-partita, a DAZN, ha parlato Ismael Bennacer, uno dei migliori dei rossoneri.

Lecce Milan Bennacer

Queste le parole di Bennacer nel post partita:

“Volevamo tre punti stasera e non abbiamo iniziato bene. Dopo siamo tornati in partita: abbiamo avuto qualche occasione per il 3-2, ma dobbiamo tornare a vincere. Il primo tempo? Siamo tutti uniti e quando sbagliamo è dura: dobbiamo lavorare. Lo scudetto? Ci crederemo fino alla fine. Dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato. Siamo una grande squadra e ora abbiamo una partita importante: è una finale e si deve vincere”