Calciomercato Milan, quanti nomi per l’attacco: spunta un’ipotesi a sorpresa

Paolo Maldini e Frederic Massara sono all’opera per regalare a Stefano Pioli e ai tifosi rossoneri un attaccante. Giroud compirà 37 anni a settembre è in grande forma ma non potrà reggere a lungo solo lui il peso dell’attacco del Milan. Ibrahimovic, che in questa stagione non ha ancora debuttato a causa dell’operazione al ginocchio sinistro subita lo scorso maggio, resta un’incognita a causa delle precarie condizioni fisiche e della carta d’identità, il prossimo ottobre compirà 42 anni. Infine c’è Origi che, arrivato a parametro zero quest’estate, non ha finora ripagato le aspettative anche a causa dei numerosi infortuni.

I nomi sulla lista del Milan

(Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport sono tanti i nomi degli attaccanti che negli ultimi mesi e nelle ultime settimane sono stati accostati al Milan. Da Randal Kolo Muani, accostato al Milan quando giocava al Nantes ma anche post mondiale, ora in forza all’Eintracht Francoforte. Un altro obiettivo della lista è Patrik Schick – quest’ultima, pista inedita -, ex Samp e Roma,che ora gioca al Bayer Leverkusen. Altri nomi sono Okafor, sfidato in Champions contro il Salisburgo, e Openda, ora in Francia al Lens. Tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara che per arrivare ad un nuovo centravanti dovranno mettere mano al portafoglio facendo un investimento da 30 o 40 milioni di euro.

Clemente Grimaldi