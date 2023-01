“Servirebbe al Milan”, il quotidiano apre all’ipotesi: beffa ad Inter e Juventus?

Xavier Jacobelli, ha analizzato il momento difficile del Milan sul Corriere dello Sport.

I rossoneri vengono da due partire deludenti, prima il vantaggio di 2-0 contro la Roma fino al 90′ minuto trasformatosi poi in pareggio durante i minuti finali in Campionato, poi la sconfitta in Coppa Italia, contro il Torino, che ha visto la squadra di Stefano Pioli, eliminata dalla competizione.

Milan CorrieredelloSport ipotesi

Jacobelli svela cosa servirebbe al Milan!

Sicuramente non è stata una settimana facile per il Milan a livello di risultati, ma i rossoneri dovranno cercare di rialzarsi e lasciare il passato alle spalle guardando solo al futuro, si perchè mercoledì 18 gennaio, Milan e Inter voleranno in Arabia Saudita per la finale di Supercoppa italiana.

Il Milan però oltre che sul campo ha alcuni dilemma anche per quanto riguarda il calciomercato:

“Dest, Vranckx, De Ketelaere non ingranano e il rinnovo di Leao resta un rebus. Al Diavolo servirebbe un bomber, un candidato ad hoc potrebbe essere Marcus Thuram, 25 anni, 17 presenze e 13 gol stagionali, libero dal 1° luglio: se il Borussia Moenchengladbach non pretendesse la luna per l’indennizzo di gennaio, si potrebbe anche fare. Però, il figlio del grande Lilian piace molto anche all’Inter”. Ha dichiarato Jacobelli.

Tatiana Digirolamo