Dura critica al mercato del Milan: “Squadra più debole di prima, serviva altro!”

Dopo la sconfitta pesante in Supercoppa contro l’Inter stanno piovendo critiche pesanti nei confronti del Milan. Come se non bastassero già le difficoltà della sconfitta e gli sfottò dei tifosi nerazzurri, il Diavolo è attaccato da tutti i lati.

Milan, la critica di Sabatini

L’ultimo affondo è arrivato da Sandro Sabatini, che è intervenuto a Radio Sportiva, per parlare delle difficoltà del Milan. Sabatini ha messo nel mirino il mercato effettuato dal Milan, a detta del giornalista insufficiente per confermarsi in questa stagione.

FOTO: Getty – Milan-mercato-De Ketelaere

Sabatini si è concentrato prima sullo Scudetto dello scorso anno: “Il Milan ha fatto un miracolo a vincere il campionato lo scorso anno, tutti i giocatori hanno dato il 100%, ma ora il materiale umano è più povero rispetto alla scorsa stagione”.

Sabatini ha poi concluso dando la sua chiave di lettura: “I nuovi acquisti stanno rendendo pochissimo, praticamente lo 0%. Puoi vendere Donnarumma, Romagnoli, Kessie e Calhanoglu, ma poi c’è la necessità di rimpiazzarli con sostituti all’altezza”.

Enrico Coggiola