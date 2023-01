Messaggio da applausi per il Milan: lo ha detto Giroud!

Il Mondiale in Qatar ha spaccato in due le stagioni dei principali campionati europei, lasciando ai club dei giocatori più stanchi rispetto a inizio novembre. Tra questi rientra Olivier Giroud, il quale durante la kermesse qatariota ha segnato 4 reti in 5 match e che adesso sta soffrendo la ripresa del campionato.

L’attaccante della nazionale francese ha rilasciato un’intervista alla tv Canal+, da cui sono trapelate delle dichiarazioni in anteprima: “Sono andato avanti, sono tornato a Milano per finire al meglio questa stagione, ma mi fa male al cuore. Non ho rivisto nulla, nessuna immagine. È stato un Mondiale molto bello, avevo segnato 4 gol in 5 partite. Sono rimasto deluso e sorpreso di essere uscito così presto in finale. Penso che sia stata una scelta tattica, avrò l’opportunità di parlarne con Deschamps. Uscire al 40esimo di una finale di Coppa del Mondo non è facile. All’inizio avevo molti sentimenti che si mescolavano, ma dopo ero al 200% dietro la squadra“.

Giroud su Benzema: “Dispiaciuti di vederlo andar via”

Milan Giroud intervista

Il numero 9 rossonero ha parlato anche del grande caso che ha coinvolto i Blues durante il Mondiale, quello di Karim Benzema: “Gli ho scritto un messaggio appena se n’è andato, visto che non potevamo salutarlo ed è stato sincero e spontaneo. Gli ho detto che eravamo delusi, dispiaciuti di vederlo andare via“.

Le parole di Giroud dimostrano quanto si sia sentita la mancanza del Pallone d’Oro in forza al Real Madrid. Il Mondiale ha lasciato degli strascichi nei giocatori coinvolti non solo fisicamente ma anche dal punto di vista psicologico.

Alfonso Martino