Ibra di ritorno a Milanello: svelata la data del possibile rientro in campo

In casa Milan si guarda con rammarico alla classifica di Serie A. L’impietosa distanza di 7 punti dalla vetta con annesso aggancio della Juve al secondo posto sottolineano la delicatezza del momento dei rossoneri, che lo scudo di campioni in carica ce l’hanno sul petto. Mai così lontani dall’obiettivo stagionale da quando si è tornati al top, per un Milan con idee assolutamente da riorganizzare.

AC Milan (Getty Images)

Già in vista del prossimo turno di campionato c’è da macinare punti, con un Lecce molto in forma da battere e poi sperare in un risultato favorevole durante Napoli-Juve, per staccare i bianconeri o avvicinarsi agli azzurri. Inoltre, emergono novità direttamente da Milanello, con un gradito ritorno in sede rossonera.

Ibra da oggi a lavoro per recuperare, l’obiettivo dello svedese

Apparso ieri in tribuna durante Milan-Roma, Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno a Milanello dopo alcuni giorni di vacanza negli Stati Uniti. Non una semplice visita ai propri compagni ma, come riferisce Tuttosport, un nuovo inizio per il campione svedese, da oggi al lavoro per recuperare dagli acciacchi fisici e per migliorare la propria condizione.

Zlatan Ibrahimovic (Getty Images)

Pronto anche a seguire gli allenamenti da vicino e a spronare le maglie rossonere, Ibra lavorerà in vista del suo ritorno, che sembra aver già annunciato e fissato come obiettivo. L’occasione sarà la doppia sfida con il Tottenham in Champions, con uno Zlatan ormai 41enne pronto a prendersi le luci della ribalta in quel di febbraio.

Mario Reccia