Criscitiello duro: “Difesa al limite della decenza”, poi la critica a Maldini!

Il Milan perde malamente la finale di Supercoppa contro i cugini dell’Inter e la crisi inizia a essere seria. Vittoria contro la Salernitana e poi il buio: pareggio nel finale contro la Roma e sconfitta col Torino. Poi il pareggio in rimonta con il Lecce e la sfida persa questa sera contro i nerazzurri. Nel post partita sono tanti i giocatori dell’Inter che ci sono andati giù pesanti con le dichiarazioni perché non hanno gradito i festeggiamenti dei rossoneri dopo la vittoria dello Scudetto. Anche Criscitiello, però, a Sportitalia ha parlato duramente della serata del Milan.

Milan-Inter, le parole di Criscitiello

“Nella notte di Ryadh c’è una squadra che non si è presentata. Sono rimasti nel 2022: il Milan si è perso sotto la presunzione di alcuni atteggiamenti. Tomori irriconoscibile, difesa al limite della decenza. Pioli ha grandi responsabilità, Maldini ha indovinato tutto nel 2021, nel 2022 non ne ha indovinata mezza. Il Milan si fa rimontare dalla Roma, perde contro il Torino e prende schiaffi a Lecce e poi rimonta. Ora serve tanta umiltà e farsi tante domande e darsi risposte vere: il mercato di riparazione serve per riparare e il Milan non si è ancora presentato”.