Seppur è vero che il Milan è in difficoltà, urge un cambio di rotta

Seppur è vero che il Milan è irriconoscibile in questo 2023, serve un cambio marcia perché la stagione è sì lunga, ma anche ricca di impegni. Dietro ai rossoneri, in campionato, ci sono diverse squadre che stanno facendo bene e vogliono un posto sul treno Champions. Continuando così, però, sarà difficile prenderlo per il Milan. La squadra appare stanca e poco lucida e sicuramente un motivo sono i troppi infortuni che li hanno colpiti negli ultimi mesi.

Milan Inter editoriale

Milan-Inter, brutta sconfitta: urge un cambio di rotta

Un grande problema dei rossoneri, però, è la squadra troppo corta a livello qualitativo, soprattutto quando ci sono degli infortuni. Le riserve di Theo Hernandez, Maignan, Giroud e Leao sono rispettivamente Ballo Toure, Tatarusanu, Origi e Rebic (gli ultimi due spesso non ci sono per infortunio).

La qualità si abbassa sensibilmente e una squadra che ha appena vinto lo scudetto non può permetterselo. Inoltre, giocatori come Theo e Giroud sono in evidente difficoltà mentale oltre che fisica. Il Mondiale giocato ad alti livelli, poi, li sta inevitabilmente condizionando e l’attaccante ex Chelsea ha anche 36 anni, non pochi per questo livello.

In tanti avrebbero bisogno di rifiatare ma se dalla panchina non riescono ad incidere, per un motivo o per un altro, i rossoneri faranno veramente tanta fatica in questa stagione, almeno fino a quando non torneranno tutti gli infortunati.