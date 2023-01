MILAN INTER – Manca sempre meno alla finale di Supercoppa Italiana che vedrà protagonista il Milan e l’Inter nella cornice di Riyad.

“Vincere è importantissimo. Abbiamo iniziato l’anno scorso, ora dobbiamo dare continuità a questo percorso. Significherebbe aumentare il nostro livello e la nostra mentalità vincente. L’ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé; il derby fa storia a sé e il trofeo in palio aumenta il valore di questa partita”. Queste le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli, che carica così i suoi in vista del derby che deciderà il primo trofeo di stagione.

Intanto, arrivano buone notizie dall’infermeria per l’allenatore rossonero.

Milan-Inter, buone notizie per Pioli: i dettagli

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui l’attaccante Ante Rebic, che si era infortunato nell’allenamento del primo gennaio e aveva subito una lieve lesione all’adduttore sinistro, partirà dalla panchina.

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Il croato, dunque, sarà un’ulteriore pedina a disposizione di Pioli per cercare di battere la compagine allenata da Simone Inzaghi.