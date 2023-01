Verso Milan-Inter, rossoneri già a Riyad: c’è la notizia su Ibrahimovic

Lo stop contro il Lecce ha allontanato i rossoneri dalla vetta della classifica, ma i ragazzi di Pioli devono subito rialzare la testa in vista di uno degli appuntamenti più importanti della stagione: il derby di Supercoppa contro l’Inter.

Il Milan è già volato alla volta dell’Arabia Saudita dopo il match contro il Lecce. I rossoneri sono partiti in anticipo rispetto ai nerazzurri, in modo tale da poter guadagnare tempo e preparare al meglio il match di mercoledì.

Verso Milan-Inter: il Milan gioca d’anticipo, le ultime da Riyad

Oltre gli infortunati Krunic, Maignan, Ballo-Tourè, Florenzi e Ibrahimovic, tutto il resto della squadra è partita per la capitale saudita. La squadra è pronta e Pioli non vuole fallire uno dei principali obiettivi della stagione e, probabilmente, una delle pochissime possibilità per alzare un trofeo, vista l’uscita dalla Coppa Italia e la complicata strada in campionato.

Pioli-Supercoppa-Milan-Inter (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic potrebbe raggiungere i suoi compagni con un jet privato, nei prossimi giorni, per incitarli durante il delicatissimo match del King Fahd Stadium.

Giuseppe Esposito