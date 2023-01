Rinnovo Leao, l’agente è arrivato in Italia: fissata la data dell’incontro

Tra gare da disputare in campo e tavoli di trattative bollenti, la settimana in casa Milan si prospetta decisamente frizzante. Domani andrà in scena il primo atto, quello che assegnerà un trofeo, il derby di Supercoppa contro l’Inter.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì. Come rivelato da Calciomercato.com, non sarà un appuntamento con un agente qualunque, ma con Ted Dimvula, avvocato che detiene la procura di Rafael Leao. La partita per il rinnovo del portoghese è più che mai aperta ma la fiducia di Maldini e Massara non è mai stata così alta.

Leao rinnovo incontro

Il Milan non molla: offerti 7 milioni a stagione al portoghese!

Il Milan mette sul piatto 7 milioni bonus compresi, consapevole che il giocatore sarebbe disposto a sposare la causa rossonera a fronte di un’offerta economica del genere. Vanno però limati degli aspetti secondari ma tutt’altro che trascurabili: il primo riguarda la diatriba sulle commissioni previste per Jorge Mendes, il secondo riguarda la clausola, che la dirigenza rossonera vorrebbe alzare rispetto agli attuali 150 milioni.

Venerdì sarà un giorno fondamentale per il futuro del Milan e di Leao. La partita è aperta, i rossoneri vogliono chiuderla il prima possibile.

Matteo Gregori