Milan, che succede? Bassa intensità e poca cattiveria, ora serve un aiuto dal mercato!

Dopo gli ultimi risultati maturati è bene chiedersi cosa stia succedendo alla rosa di mister Stefano Pioli, e analizzare i motivi per i quali il brillante Milan della scorsa primavera appare solo come un lontano ricordo.

I pareggi contro Roma e Lecce, e l’amara sconfitta contro il Torino in Coppa, hanno evidenziato vistose lacune di condizione. Durante i primi 25 minuti del match contro il Lecce abbiamo assistito ad un Milan lungo, poco attento e sempre in ritardo sulle seconde palle. Sicuramente hanno pesato le assenze di due leader tecnici come Tonali e Maignan, ma ciò non deve giustificare l’atteggiamento dei rossoneri fino al 2-0.

Dopotutto, è difficile attribuire responsabilità ai singoli, gli attuali problemi del Milan sono perlopiù collettivi, ma non possiamo non far riferimento alle carenti prestazioni di Kalulu o Tomori, che più volte durante questa stagione hanno commesso errori insoliti.

Lo stesso Theo Hernandez, seppur giustificato dalle 7 partite al Mondiale, non è più il valore aggiunto dei rossoneri, le sue discese sulla fascia non sono incisive come un tempo, anzi il cambio all’intervallo con Dest ha favorito la rimonta rossonera.

Rebic e Origi ai box, Giroud non ne salta una: i tifosi reclamano un aiuto dal mercato!

In attacco la reale mancanza è un’alternativa di livello che faccia rifiatare Giroud, il francese le gioca praticamente tutte, in seguito alle continue assenze per infortunio di Rebic, Origi e Ibrahimovic. I tifosi chiedono un aiuto dal mercato invernale ma, come ribadito da Maldini: durante questa sessione il Milan non farà praticamente niente.

Inoltre si fanno largo i dubbi sulla passata sessione di calciomercato, CDK non sta rendendo come previsto, Pioli lo tiene davvero poco in considerazione, Adli è stato utilizzato pochissimo e Origi non da le giuste garanzie fisiche.

Milan, come uscire dal momento no? Pioli punta la Supercoppa

A questo punto l’appuntamento di mercoledì, in Supercoppa, può rappresentare uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. Una vittoria contro l’Inter darebbe la giusta carica mentale per continuare la rincorsa in campionato e rialzare la testa dopo il momento no.

