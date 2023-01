Inzaghi, che elogio a Pioli! Poi il commento sullo Scudetto

Il mese di gennaio potrebbe essere uno dei periodi fondamentali per l’assegnazione dello Scudetto. Infatti il mescolarsi di alcune condizioni potrebbe frenare il dominio del Napoli. La lunga pausa Mondiale ed il doppio big match con Inter e Juventus potrebbe essere una combinazione letale per il Napoli.

Milan, Inzaghi dice la sua sullo Scudetto

Proprio la lotta Scudetto e la sua possibile riapertura sono stati i temi toccati da Filippo Inzaghi in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sera. L’attuale tecnico della Reggina ha tracciato un bilancio della Serie A fino a questa pausa, parlando poi dei possibili sviluppi del campionato.

Secondo Inzaghi la lotta Scudetto e tutt’altro che finita. L’ex bomber ha dichiarato: “Il Milan è guidato bene. Pioli, Massara e Maldini sanno bene cosa fare. Il Napoli ha viaggiato fortissimo in avvio, ma sono convinto che il Milan abbia le carte in regola per recuperare lo Scudetto ed andare avanti in Champions“.

FOTO: Getty – Pioli-Milan-Fiorentina

Una grande speranza data i tifosi, da parte di chi sa cosa si prova a vestire la maglia del Diavolo. Inoltre sempre per Inzaghi: “Ci sono quelle notti che i tifosi conoscono bene”. Proprio da queste notti deve ripartire la rincorsa del Milan.

Enrico Coggiola