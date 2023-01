Triplo colpo per il Milan, si muove Maldini: dalla Serie A!

Periodo certamente non positivo per il Milan di Stefano Pioli, chiamato quanto prima a rispondere all’ultimo periodo negativo. Ancora fa male la Supercoppa persa in favore dell’Inter, ma non resta che reagire per dare una scossa alla piazza, inevitabilmente avvilita alla luce del rendimento ultimo.

Gli occhi della dirigenza, però, sono volti anche al calciomercato, soprattutto in ottica futura. A tal proposito, nelle scorse ore ci sarebbe stata una vera e propria missione di calciomercato da parte del dirigente Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, Maldini osserva tre stelline dell’Atalanta: i nomi

A svelare ulteriori retroscena sulla visita di Maldini al Gewiss Stadium per Atalanta-Spezia (ufficialmente per assistere alla partita del figlio Daniel) è il portale calciomercato.it, secondo cui ci sarebbe anche dell’altro. Di seguito, quanto riportato a tal proposito:

“Uno dei nomi monitorati è certamente Rasmus Hojlund. Il danese classe 2003, anche in questo caso un’idea della Juve, è arrivato a Bergamo per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Una somma importante per un diciannovenne ma il suo valore è già raddoppiato. Il suo 2023 è iniziato alla grande, con un gol a partita. Ha così lasciato il segno contro Spezia, Bologna e Salernitana in campionato ma si è ripetuto in Coppa Italia, impiegando pochi minuti, dal suo ingresso in campo, per timbrare il cartellino.

Hojlund

Sarebbe un rinforzo ideale per un Milan che guarda ai giovani e cha ha bisogno di un nuovo centravanti ma il prezzo, come detto, è destinato a salire ancora. Discorso simile per Lookman, che non smette davvero di segnare, e Scalvini, per il quale è pronta ad aprirsi un’asta internazionale. Maldini non può che aver avuto ottime indicazioni dai calciatori sopracitati ma l’Atalanta è da sempre una bottega cara, forse troppo per il suo Milan”.