Milan, l’ex calciatore attacca Pioli e la squadra: “Che senso ha inventarsi tanta roba?”

Il Milan sta attraversando un momento difficile della stagione, reso evidente dalla sconfitta contro l’Inter in finale di Supercoppa Italiana.

I tre gol subiti a Riyad arriva dopo l’elimnazione dalla Coppa Italia per mano del Torino e due deludenti pareggi in campionato contro Roma e Lecce.

I risultati deludenti stanno convincendo la società a tornare sul mercato ma chiaramente hanno anche attirato polemiche da parte di tifosi e commentatori.

Milan Marocchi Pioli

Ad accusare Pioli si è aggiunto anche Giancarlo Marocchi, che negli studi di Sky Sport ha attaccato la gestione del tecnico: “La modernità di Pioli, fatta di riempimento degli spazi e di rotazioni di ruoli, l’ha portato a vincere lo Scudetto. Ma quest’anno è troppa. Quando sei più forte di quattro quinti delle altre squadre, che senso ha inventarsi così tanta roba?”.

I Campioni d’Italia ora sono nell’occhio del ciclone e devo cercare di invertire la rotta con prestazioni convincenti per mettere a tacere i critici.

Martedì i rossoneri sono attesi a Roma per una delicatissima trasferta contro la Lazio. La gara contro la squadra di Sarri sarà fondamentale per capire a quali obiettivi potrà ambire il Milan nella stagione in corso.

Francesco Buffa