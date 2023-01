Calciomercato Milan, si sblocca la situazione Bakayoko: novità importante

Nel dramma, una luce. Probabilmente per definire drammatica il momento del Milan servirebbe una discreta licenza poetica, ma tant’è che il Diavolo sta vivendo una brutta settimana. A far sorridere la dirigenza del Milan potrebbe però pensarci il mercato.

Milan, svolta per Bakayoko

La situazione Bakayoko sta finalmente per sbloccarsi, per lo meno secondo quanto riportato da Calciomercato.com. Infatti Milan e Chelsea sembrerebbero aver trovato un accordo su come gestire la cessione del centrocampista in questa sessione di mercato.

FOTO: Getty – Potter-allenatore-Chelsea

Secondo Calciomercato.com Chelsea e Milan sono pronte a liberare Bakayoko a parametro zero nella finestra di mercato invernale. Le due squadre non intendono chiedere nessun compenso per privarsi del giocatore a titolo definitivo. Il Milan vuole liberarsi dello stipendio del centrocampista, mentre il Chelsea non ha nessun problema nel perdere Bakayoko.

Al momento sono due le squadre sulle tracce del centrocampista: Galatasaray e Adana Demispor. Le due turche sono sulle tracce del centrocampista da tempo, con l’Adana Demispor, squadra allenata da Montella, in pole per l’acquisto.

Il vice-Presidente dell’Adana, infatti, è arrivato da poco a Milano per iniziare a trattare, e soprattutto per provare a convincere il centrocampista francese della destinazione.

Enrico Coggiola