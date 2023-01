Milan, il mercato passa dalla Supercoppa? L’incasso in caso di vittoria

Manca sempre meno alla finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. La sfida si terrà a Riad, in Arabia Saudita. Le due squadre scenderanno in campo il prossimo 18 gennaio al King Fahd International Stadium.

Non è la prima volta che le due milanesi si incontrano in una finale. Milan e Inter si sono affrontate già due volte nel corso della loro storia. L’ultima volta accadde nell’estate del 2011, in Cina, quando la coppa in palio era proprio la Supercoppa. La prima finale, invece, venne giocata nel 1976 e si trattava della Coppa Italia. In entrambi i confronti furono i rossoneri a prevalere.

Rossoneri che, però, non stanno attraversando un momento facilissimo. I ragazzi di Pioli arrivano dai due pareggi in Serie A contro Roma e Lecce e dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino.

Milan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La Supercoppa porterà almeno 7 milioni nelle casse del Milan

Senza ombra di dubbio c’è bisogno di una mano dal mercato, soprattutto in attacco e la Supercoppa potrebbe essere una fonte importante di guadagno.

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, infatti, in caso di vittoria, il Milan andrebbe a guadagnare 7,5 milioni di euro. Nel caso fosse l’Inter a prevalere, però, non ci dovrebbero essere molti allarmismi. La differenza infatti ammonta a solo 500mila euro.

Quella di Riad sarà l’ultima Supercoppa giocata in Arabia. Il contratto tra il Paese e la Lega è in scadenza e ci sono diverse proposta da parte di Ungheria e Abu Dhabi per ospitare la competizione.