Milan, il nuovo esterno arriva dal Cile? Offerta da 5 milioni per il classe 2004

In casa Milan tiene banco ancora la situazione legata a Nicolò Zaniolo. La Roma, dal canto suo, ha rifiutato l’offerta rossonera e accettata quella del Bournemouth, ma il calciatore non sarebbe convintissimo della destinazione inglese.

Il calciatore, come noto, vorrebbe vestire la maglia del Milan ma per far sì che ciò accada, il club Campione d’Italia dovrebbe quantomeno pareggiare l’offerta inglese.

Nonostante questa trattativa non sia ancora del tutto chiuso – ma resta pur sempre complicatissima – i rossoneri si muovono già in ottica futura.

Infatti, secondo quanto riferisce En Cancha in Cile, il Milan ha presentato un’offerta ufficiale all’Universidad de Chile per Dario Osorio

Dario Osorio

Presentata offerta da 5 milioni per Dario Osorio

Il calciatore in questione è un esterno mancino classe 2004, autore in questa stagione di 7 gol in 27 partite stagionali.

La dirigenza avrebbe offerto 5 milioni di euro al club Cileno e l’intenzione in casa Milan è quella di chiudere questa operazione entro la chiusura del mercato invernale per assicurarsi un colpo in ottica futura.