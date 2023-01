Milan scosso da una tragica notizia: morto Patrizio Billio, allenatore delle giovanili

Il Milan questa sera affronterà la Lazio con un peso in più nell’anima e nel cuore: a 48 anni ci ha lasciati infatti Patrizio Billio, tecnico delle giovanili del club rossonero.

Tragedia in casa Milan: ci lascia Patrizio Billio, fatale un attacco cardiaco

È di pochi minuti fa la notizia che ha scosso tutto il mondo rossonero: è venuto a mancare Patrizio Billio, giovane allenatore di 48 anni. Billio lavorava con il Milan da ben dodici anni e attualmente era tecnico dell’Academy rossonera in Kuwait.

Il mister è stato colto ieri sera da un attacco cardiaco mentre giocava a padel con amici. Billio è stato anche un calciatore di buon livello: in carriera ha vestito le maglie di Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza e Ancona. Per lui anche un’esperienza fuori dai confini nazionali, in un campionato prestigioso come la Premier League, con la maglia del Crystal Palace.

Billio si era poi laureato in Scienze Motorie e attualmente – insieme a Pietro Vierchowod – stava lavorando per organizzare il prossimo Milan Summer Camp con sede a Cortina D’Ampezzo.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI