Crisi Milan, dirigenza a colloquio nel post gara: deciso il futuro di Pioli!

Il crollo del Milan di ieri pomeriggio è stato fragoroso. Un nettissimo 2-5 tra le mura di San Siro contro il Sassuolo di Dionisi. Nell’immediato post gara c’è stato un confronto tra Giorgio Furlani, a.d. rossonero, Paolo Maldini, Ricky Massara e Stefano Pioli.

Le visite di Furlani negli spogliatoi per discutere insieme ai dirigenti dell’area tecnica sono una consuetudine, ma quella di ieri è stata certamente differente: c’è una crisi da arginare al più presto.

Crisi Milan: Pioli non è in discussione

Milan Pioli Futuro

Il primo concetto è stato quello di discutere sul fatto che il Milan deve lavorare unito. Ed è proprio per questo che Pioli è inamovibile. Criticato da tantissimi tifosi sui social ma sostenuto dalla società.

Maldini lo aveva detto pubblicamente dopo il 4-0 dell’Olimpico con la Lazio: «È chiaro che c’è fiducia in Pioli, ci mancherebbe». Ieri Paolo, Furlani e Massara se lo sono ripetuti anche a quattr’occhi: Pioli non si discute.

Per quanto riguarda il mercato nessun colpo last-minute all’orizzonte: si proverà a chiudere per il giovane Osorio dell’Universidad de Chile (operazione in salita) ma la linea non cambierà.