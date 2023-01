Pioli: “Ritiro Milan? Deciderò. Non mi piace chiedere scusa ai tifosi. Scudetto? Vi spiego”

Al termine di Milan Sassuolo, Stefano Pioli ha analizzato la pesantissima sconfitta maturata a San Siro. Il 2-5 finale è uno schiaffo fortissimo per i rossoneri che arrivavano dal 4-0 dell’Olimpico contro la Lazio.

Ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha analizzato con estrema lucidità la grave sconfitta e il periodo horror dei rossoneri.

“Dal pareggio la Roma non siamo riusciti a mettere in campo le nostre prestazioni: appena prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire. Questi momenti, però, si superano solo lavorando insieme. Dobbiamo lavorare con più convinzione perché abbiamo ancora le possibilità per centrare il piazzamento Champions”.

Ritiro? “Sarebbe facile dire che ho trovato giocatori con la pancia piena, ma non è così. Abbiamo la voglia giusta così come gli atteggiamenti, ma ora non abbiamo la capacità di reagire alle difficoltà della partita. Prenderemo le migliori decisioni per superare questo momento: se servirà stare insieme, lo faremo“.

Milan Pioli

Pioli: “Scudetto? No, dobbiamo pensare alla Champions League”

Stefano Pioli, poi, ha parlato anche della questione Scudetto e delle difficoltà dei rossoneri.

“Le cose che prima funzionavano, ora non funzionano più. Dobbiamo lavorare su tante situazioni. Ma con la delusione non si va molto lontano. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà. Dobbiamo reagire e con ogni probabilità non riusciremo a rivincere lo scudetto. Il nostro scudetto sarà lottare per la zona Champions League”.

Avanti con questo modulo? “Sto pensando a tante cose. Quello che ha funzionato in questi due anni in questo momento non funziona quindi è chiaro ce se vuoi cambiare i risultati qualcosa devi modificare. Prenderò le decisioni che servono per avere più compattezza, energia e maggiore equilibrio“

Calciomercato? “Quando la squadra subisce così tanto anche il portiere va in difficoltà, ma in questo momento non mi devo soffermare sui singoli. Possiamo fare meglio e lavoreremo per portare dei miglioramenti perché la prossima è una partita molto importante“.