Milan, notizia sul rientro di Ibrahimovic: i tifosi possono festeggiare!

Uno Scudetto in più in bacheca ma anche tanti guai fisici: questo, riassunto, il 2022 calcistico di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese ora però sembra davvero vicino ad un ritorno in campo che i tifosi rossoneri aspettano da tempo.

Milan rientro Ibrahimovic

Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi in campo: rientro più vicino

Un prato verde ed un pallone. Il tutto, condito da un sorriso che a 40 anni suonati stonerebbe un po’, se non fosse che il protagonista si chiama Zlatan Ibrahimovic: felice come un bambino per il ritorno in campo a otto mesi di distanza dall’intervento al ginocchio.

A testimoniarlo è una storia Instagram pubblicata proprio dal centravanti del Milan sul suo profilo ufficiale. Ibra si avvicina dunque al rientro in campo, per provare a mantenere vive le speranze di una rincorsa al Napoli.

Una bella notizia per i tifosi del Milan e per lo stesso svedese, che così dovrebbe porre fine a quello che lui stesso ha definito come uno dei peggiori momenti vissuti in carriera:

“Negli ultimi 6 mesi ho giocato senza il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“, aveva detto Ibrahimovic a maggio scorso. “Ginocchio gonfio da sei mesi. Un dolore atroce ogni giorno per sei mesi. Per sei mesi ho dormito appena a causa del dolore. Non ho mai sofferto così tanto in campo e fuori”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI