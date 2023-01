Bennacer: “Felice di continuare con il Milan”, poi la frase sui tifosi

La finestra invernale di calciomercato è entrata nel vivo e anche il Milan si sta adoperando per dare a Pioli la miglior rosa per tentare di raggiungere il Napoli in vetta alla classifica.

I rinnovi dei calciatori chiave sono la priorità di Maldini e Massara e questa sera è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Bennacer, che vestirà la maglia rossonera fino al 2027.

Il Milan ha chiuso la trattativa con Enzo Raiola, agente del centrocampista algerino, e ha raggiunto un accordo grazie al quale il calciatore vedrà il suo stipendio salire a 4 milioni a stagione.

Milan Rinnovo Bennacer

Bennacer dopo il rinnovo: “Orgoglioso di continuare con famiglia rossonera”

Il calciatore dopo la firma si è mostrato soddisfatto ai microfoni di Milan TV:

“Sono molto orgoglioso di continuare con il Milan. Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per squadra, tifosi e società”.

Bennacer ha ribadito quanto il Milan sia stato importante per la sua crescita professionale e personale: “Siamo molto diversi da quando sono arrivato tre anni fa, il grande percorso che abbiamo costruito e stiamo ancora realizzando è parte dei miei obiettivi: spero di fare ancora meglio per la squadra e individualmente”.

Il pensiero poi si rivolge alla tifoseria rossonera: “Mi fa sempre effetto giocare davanti ai nostri tifosi: ci danno sempre di più ad ogni incontro, sono molto contento perché sento che c’è qualcosa di speciale tra me e loro.”

Maldini e Massara hanno quindi concluso il primo obiettivo di calciomercato e adesso si attendono notizie anche sul rinnovo di Leao.

Francesco Buffa